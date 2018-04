Radfahrer kollidiert mit Straßenbahn

Nr. 0872

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Abend in Mitte. Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 32-jähriger Radfahrer die Invalidenstraße in Richtung Brunnenstraße entlang. Dabei soll er mit einem Reifen in die Straßenbahnschiene geraten sein. Er stürzte gegen eine Straßenbahn der Linie M8 im Gegenverkehr, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Der Fahrradfahrer blieb schwer verletzt am Boden liegen und wurde von einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.