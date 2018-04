Nach Betäubungsmittelhandel festgenommen

Nr. 0870

Polizisten des Polizeiabschnitts 31 bemerkten gestern Abend gegen 22 Uhr drei Männer vor einem Lokal in Mitte, die etwas mit einem Mann austauschten. Kurz darauf verschwanden alle auf einen Hinterhof in der Gormannstraße. Die Zivilpolizisten folgten und nahmen drei Männer im Alter von 17, 21 und 33 Jahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln fest. Ein vierter, 19-Jähriger, flüchtete in ein nahegelegenes Restaurant, wo ihn Polizisten festnahmen. Der 19-Jährige hatte ein Messer und ein Tierabwehrspray bei sich. Insgesamt hatten die Tatverdächtigen knapp 1100 Euro Bargeld, Handys und Cannabis bei sich. Die Ermittlungen dauern an.