Erstmeldung Nr. 0849 vom 18. April 2018: 29-Jährige wird vermisst

Mit der Veröffentlichung des Fotos der 29 Jahre alten Frau bittet die Kriminalpolizei der Direktion 6 um Mithilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ die 29-jährige Kroatin am Donnerstag, den 12. April 2018, am späten Abend ihre Arbeitsstelle in der Bruchsaler Straße in Wilmersdorf und lief gegen 22.15 Uhr in Richtung S-Bahnhof Bundesplatz. In der Wohnung in der Rhinstraße in Lichtenberg, in der die 29-Jährige zurzeit wohnt, ist die sie seitdem nicht mehr erschienen. Sie soll in letzter Zeit depressiv gewirkt haben.