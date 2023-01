Durch die Wand eingebrochen

Nr. 0014

Gestern Nachmittag wurde der Einbruch in ein Juweliergeschäft in Charlottenburg festgestellt. Ein Zeuge entdeckte gegen 15.45 Uhr im Treppenhaus eines Geschäftsgebäudes am Kurfürstendamm ein Loch, durch welches man in die Verkaufsräume eines dort befindlichen Juweliers gelangte. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte durch das Loch in die Innenräume und entkamen mit erlangter Beute in Form von Geld und Schmuck. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Eingrenzung der Tatzeit hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.