Raub auf Lebensmitteldiscounter - Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 0906

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem mutmaßlichen Räuber. Am Abend des 4. November 2022 betrat der Mann einen Lebensmitteldiscounter in der Lipschitzallee in Gropiusstadt, täuschte Kaufabsichten vor und griff dann beim Bezahlvorgang in die geöffnete Kassenlade, um darin befindliches Geld zu entwenden. Als der Kassierer dies unterbinden wollte, zog der Mann ein Messer und hielt es dem Angestellten bedrohlich vor.

etwa 30 bis 32 Jahre alt

etwa 190 cm groß

hohe Stirn

schwarzes Basecap

weißer Schlauchschal

schwarze Jacke der Marke North Face

schwarze Jogginghose

graue Sportschuhe der Marke Adidas

transparente Einweghandschuhe

grauer Rucksack

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer wurde Zeugin/Zeuge des Überfalls und hat sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473112, per E-Mail an Dir4K31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.