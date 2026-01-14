Wer kennt diese Frau? Ermittlungen zu einem Cold Case – Belohnung ausgelobt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0039

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet das Landeskriminalamt Berlin um Informationen zu einer unbekannten Frau. Das Foto entstand Mitte der 80er Jahre. Die Frau soll damals sowohl in der West- als auch in der Ostberliner Musikszene unterwegs gewesen sein.

Westberlinerin ohne Dialekt

circa 24 bis 32 Jahre alt (Stand 1987/1988)

circa 1,65 bis 1,68 m groß, schlanke Statur

kurze rotbräunliche Haare

Wer kennt diese Frau?

Wo hielt sich diese Frau Mitte der 80er Jahre auf?

Wer kennt Kontaktpersonen der Frau, zum Beispiel Verwandte, Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen?

Wer kann etwas über ihren möglichen aktuellen Aufenthalt mitteilen?

Diese Öffentlichkeitsfahndung steht im Zusammenhang mit der internationalen Kampagne „Identify me“ des Bundeskriminalamtes zu einer bislang unbekannten Frau, die 1988 als Opfer eines Tötungsdelikts im Spandauer Stadtforst gefunden wurde.

Der Fall wurde auf den Fahndungsseiten des BKA veröffentlicht:

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/UnbekannteTote/Kampagne_NL_B_D/Spandauer_Forst_Berlin/Sachverhalt.html

https://www.bka.de/DE/Landingpages/Identifyme/identifyme_node.html

Auch in der Sendung “Aktenzeichen XY ungelöst” wurde er am 13. September 2023 vorgestellt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Mordes an der unbekannten Frau aus dem Spandauer Stadtforst im Jahr 1987/1988 führen, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung bis zu 2.500 (zweitausendfünfhundert) Euro ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung der Belohnung ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911444, per E-Mail an lka114-Hinweis@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.