Mann durch Schüsse verletzt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2348

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte nach Schlachtensee zu einer verletzten Person und einem beschädigten Fahrzeug alarmiert. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll es gegen 8 Uhr in der Potsdamer Chaussee zu Schüssen auf ein Auto gekommen sein, in dem sich ein 34 Jahre alter Mann befand. Er wurde verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der oder die Täter flüchteten vom Tatort. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat die 3. Mordkommission im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.