Festnahme eines Profi-Fotografen wegen Missbrauchsverdachts

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2596

Ein mittlerweile 60 Jahre alter Mann wurde heute an seiner Wohnanschrift in Friedrichshain wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in Rio de Janeiro (Brasilien) festgenommen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen den Profi-Fotografen besteht der Verdacht, zwischen dem 13. Dezember 2023 und dem 26. Februar 2024 in Rio de Janeiro mit einer damals 13-Jährigen und einer 14-Jährigen oralen und vaginalen Geschlechtsverkehr ausgeübt zu haben, wofür diese 100 brasilianische Real (etwa 18 Euro) erhalten haben sollen.

Er soll das Tatgeschehen außerdem auf Video aufgenommen und es zumindest seinem Kollegen, der ihm die beiden Mädchen zugeführt haben soll, zur Verfügung gestellt haben.

Dieser Kollege, ein mittlerweile 71 Jahre alter Profi-Fotograf, soll bereits in den letzten Jahren seine Wohnung in Berlin-Charlottenburg nur noch untervermietet, hauptsächlich aber in Rio de Janeiro gelebt haben. Mittlerweile befindet er sich dort seinerseits wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Untersuchungshaft. Er soll nicht nur für sich, sondern auch für ihn besuchende Freunde – wie auch den hiesigen Beschuldigten – sexuelle Kontakte mit minderjährigen Mädchen aus den Favelas Rio de Janeiros arrangiert haben.

Bei der Auswertung der Datenträger stießen die brasilianischen Behörden auch auf Filmmaterial, auf dem sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch den heute verhafteten Beschuldigten dokumentiert war. Über den Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes erfolgte die Information des Landeskriminalamtes Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin.

Die Durchsuchung führte zum Auffinden zahlreicher Datenträger, darunter auch eine Festplatte mit der Aufschrift „Rio de Janeiro“. Diese wird nun vorrangig ausgewertet werden.

Aufgrund des schon vorliegenden Bildmaterials hatte die Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Tateinheit mit dem Vorwurf des Herstellens und Verbreitens kinder- und jugendpornografischer Schriften erwirkt. Dieser wurde dem Beschuldigten heute verkündet und in Vollzug gesetzt, er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.