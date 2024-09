Nr. 1984

Einsatzkräfte der Polizei stellten heute früh Sachbeschädigungen an einem Café in Neukölln fest. Gegen 4.50 Uhr stellten Einsatzkräfte des Objektschutzes der Polizei Berlin eine Schmiererei in roter Farbe und einen Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt auf der Schaufensterscheibe des Cafés an der Kreuzung Emser Straße/Kirchhofstraße fest. Die Einsatzkräfte machten Schmiererei und Aufkleber unkenntlich.

Gegen 6.15 Uhr bemerkte ein Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr auf dem Weg nach Hause einen brennenden Papierkorb an der Fassade des Gebäudes. Der Feuerwehrmann löschte den brennenden Korb mit einem Eimer Wasser. An der Fassade und einer Schaufensterscheibe lagerte sich Ruß ab. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgten die Reste des Korbes fachgerecht. Ob zwischen dem brennenden Korb, dem Café und der zuvor festgestellten Sachbeschädigung ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes.