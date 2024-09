Tötungsdelikt in Schöneberg - Polizei bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatanwaltschaft Berlin

Nr. 1850

Zu dem Tötungsdelikt vom vergangenen Donnerstag suchen die 7. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin nach Zeuginnen und Zeugen.

Wer hat am Donnerstag, den 5. September 2024, gegen 1 Uhr an der Bülowstraße Ecke Potsdamer Straße die Schussabgaben beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat Fotos und/oder Videos von der Tat/den Beteiligten gemacht und kann diese an die Mordkommission übersenden?

Wer kann sachdienliche Angaben machen, die mit den Beteiligten oder der Tat in Zusammenhang stehen?

Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung der/des Tatverdächtigen führen können?

Hinweise bitte an die 7. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.

Gemeinsame Erstmeldung Nr. 1818 vom 5. September: Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Schöneberg

In der vergangenen Nacht haben die 7. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Schöneberg übernommen. Gegen 1 Uhr wurden bei Schussgaben in der Bülowstraße Ecke Potsdamer Straße drei Männer im Alter von 44 und zweimal 42 Jahren verletzt. Einer der beiden 42-Jährigen verstarb auf dem Weg in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Männer wurden in Kliniken gebracht, operiert und stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.