Nr. 0001

In der vergangenen Nacht konnte dank des Einsatzes von Zeuginnen und Zeugen in Friedrichshain ein mutmaßlicher Taschendieb festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte gegen 1.40 Uhr ein 27-Jähriger, der in der Tamara-Danz-Straße unter der Warschauer Brücke einer musikalischen Darbietung lausche, wie ihm ein Fremder sein Smartphone aus der Hosentasche entwendete. Der 27-Jährige machte seine umstehenden Begleiter auf den 19-jährigen mutmaßlichen Taschendieb aufmerksam. Dieser trat zunächst die Flucht an, mehrere Umstehende konnten ihn jedoch bis zum Eintreffen von Polizeikräften festhalten. Dabei wehrte sich der mutmaßliche Taschendieb, indem er Reizgas in Richtung des Beraubten und der Zeugen sprühte. Sie erlitten Atemwegs- und Augenreizungen und wurden von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt. Der Beraubte musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Das Smartphone konnte an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.