Geldautomat gesprengt

Nr. 1378

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines gesprengten Geldautomaten nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 4.30 Uhr einen Knall in der Otto-Schmirgal-Straße vernommen haben. Anschließend hätten drei unbekannte Tatverdächtige Geldkassetten entnommen und seien in einem Fluchtfahrzeug in Richtung S-Bahnhof Karlshorst geflohen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.