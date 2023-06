Landfriedensbruch im Olympiastadion - Wer kennt diese Männer?

Nr. 1022

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach mehreren Tatverdächtigen. Die Männer aus dem Schalker Fanblock sollen bei der Bundesligabegegnung Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04 am 23. Oktober 2022 an einem schweren Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte beteiligt gewesen sein. Mehrere Polizeikräfte erlitten leichte Verletzungen, eine Dienstkraft stürzte eine Treppe hinab und wurde anschließend von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.