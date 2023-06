Raubüberfälle auf Geldinstitut - Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 0924

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der zu zwei Raubüberfällen auf eine Bankfiliale am Alexanderplatz angestiftet haben soll. Die Taten ereigneten sich am 21. und 24. März 2022.

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 – 574116 (während der Bürozeiten) bzw. unter (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürozeit), per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Folgemeldung Nr. 0647 vom 25. März 2022: Festnahme nach misslungenem Banküberfall

Ohne die verlangte Beute zu übergeben, ließ eine Bankangestellte gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Räuber einfach stehen, der sich zudem kurz darauf mit Handschellen gefesselt sah. Der Mann betrat nach den bisherigen Erkenntnissen gegen 17 Uhr eine Bankfiliale am Alexanderplatz in Mitte und begab sich an den Kassenschalter. Dort verlangte er von der Angestellten die Herausgabe von Geld. Statt dem nachzukommen, drückte die 52-Jährige den Alarmknopf und begab sich in ein Hinterzimmer. Kurz darauf erschienen bereits die Besatzungen mehrerer Streifenwagen des Polizeiabschnitts 57, die den Tatverdächtigen trotz Widerstands überwältigten und festnahmen. Der 23-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde danach der Kriminalpolizei überstellt. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs zu einem vollendeten Überfall am vergangenen Montag, den 21. März, hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Erstmeldung Nr. 0612 vom 22. März 2022: In Bankfiliale Geld erbeutet

Ein Unbekannter überfiel gestern Mittag eine Bankfiliale in Mitte. Der Mann betrat gegen 12.30 Uhr das Geldinstitut am Alexanderplatz, begab sich zum Schalter und bedrohte den 58 Jahre alten Angestellten verbal. Mit dem geforderten und ihm schließlich ausgehändigten Geld flüchtete er aus der Bank. Seine Flucht zu Fuß setzte der Räuber über die Dircksenstraße in Richtung Grunerstraße fort. Die Absuche der Umgebung durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte blieb erfolglos. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Nach dem Überfall wurde die Filiale geschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Tat übernommen.