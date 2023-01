Gefährliche Körperverletzung am Fernsehturm – Wer kennt diese Männer?

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Hinweise zu den Identitäten und/oder zum Aufenthaltsorten der abgebildeten Männer geben?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664 – 574118 innerhalb und unter der Telefonnummer (030) 4664 – 571100 außerhalb der Bürodienstzeiten, per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.