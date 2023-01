Mit Pyrotechnik wurden vergangene Nacht in Kreuzberg und Neukölln Einsatzkräfte angegriffen.

Nr. 0012

Auf dem Gehweg der Urbanstraße in Höhe der Graefestraße stellten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei gegen 21 Uhr abbrennende Pyrotechnik fest, ohne dass sich Verantwortliche dazu am Ort befanden. Während der Sachverhaltsaufnahme explodierte unmittelbar neben den Einsatzkräften ein weiterer pyrotechnischer Gegenstand. Eine Zeugin teilte mit, dass dieser von zwei Personen abgefeuert wurde, die in Richtung Graefestraße flüchteten. Eine der beiden Personen, ein 17-Jähriger, konnten die Einsatzkräfte an der Kreuzung Graefestraße/Dieffenbachstraße festnehmen. Nach Feststellung seiner Identität übergaben sie ihn seinen Eltern. Der jugendliche Rechtsbrecher muss sich nun wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Nr. 0013

Nur knapp eine Stunde später wurden Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr zur Silbersteinstraße Ecke Bambachstraße zu einem Kleinfeuer alarmiert. Am Ort stellten die Brandbekämpfer zwar kein Kleinfeuer, jedoch eine Jugendgruppe fest, aus der sie mehrfach mit Pyrotechnik beschossen wurden. Die Brandbekämpfer alarmierten die Polizei und beschrieben den Schützen. Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft nahmen daraufhin den 15-jährigen Tatverdächtigen fest und übergaben ihn seiner Mutter, nach Feststellung seiner Identität. Auch er muss sich wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.