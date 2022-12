Gefährliche Körperverletzung in U-Bahn - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2421

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Berlin nach zwei Tatverdächtigen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Einer der beiden bislang noch unbekannten Täter steht im Verdacht, am Samstag, dem 7. Mai 2022, gegen 21.50 Uhr, nach dem Fußballspiel des Hertha BSC gegen den 1. FC Mainz in einem Zug der U-Bahnlinie 7, einen Mann nach einem vorangegangenen Streit mit einer Bierflasche aus Glas ins Gesicht geschlagen zu haben. Der weitere unbekannte Täter soll daraufhin ebenfalls versucht haben, den Geschädigten körperlich anzugreifen, konnte aber von weiteren Fahrgästen zurückgehalten werden. Das Opfer erlitt unter anderem eine Prellung des Augapfels, eine Platzwunde sowie eine Fraktur im Gesicht. Die beiden Täter flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich, in Fahrtrichtung Rudow, zwischen den Bahnhöfen Wilmersdorfer Straße und Adenauerplatz.

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen?

Wer kann Angaben zu den Identitäten oder den Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin unter den Telefonnummern (030) 4664-271100 oder (030) 4664-273100 (zu Bürodienstzeiten), per Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.