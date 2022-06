Mann mit Stichverletzung im Krankenhaus – Tatverdächtiger festgenommen

Nr. 1308

Mit einer Stichverletzung musste in der vergangenen Nacht ein junger Mann in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der mutmaßliche Täter einem 27-jährigen Mann unvermittelt im Vorbeigehen auf dem Gehweg der Berliner Straße im Ortsteil Wilmersdorf mit einem Messerstich am Hals verletzt haben. Der schwerverletzte Mann wurde durch Polizeikräfte am Ort erstversorgt und in der Folge durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Gegen 2 Uhr nahmen die Beamten einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung sowie einer Blutentnahme der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Er soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.