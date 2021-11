Tschaikowsky Ballett-Festival für Familien

Die Geschichte der Prinzessin Aurora ist weltweit bekannt: An ihrem 16. Geburtstag sticht sie sich an einer Spindel und fällt daraufhin in einen tiefen und sehr langen Schlaf. Allein der Kuss der wahren Liebe kann sie wieder aufwecken...Tschaikowsky selbst hielt Dornröschen für sein gelungenstes Werk. Märchenerzählerin Jeannie führt kleine und große Zuschauer durch das bekannte Märchen, während die Tänzer des Russischen Nationalballetts das gesamte Publikum verzaubern.