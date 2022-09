Im Winter-Biergarten des Zollpackhof direkt an der Spree können Enthusiasten des Eisstockschießens auch in diesem Winter wieder Stöcke über das Eis gleiten lassen.

Eisstockschießen am Hauptbahnhof Tickets buchen

Die drei Bahnen aus nachhaltigem Kunsteis lassen Besucher:innen wieder zum Kind werden. Ziel beim Eisstockschießen ist es, den eigenen Eisstock so nah wie möglich an der Daube zu platzieren. Gespielt wird im Team. Geschicklichkeit und Strategie gehen beim Eisstockschießen Hand in Hand: Jede:r Spieler:in muss sich entscheiden, ob der Eisstock möglichst ideal platziert oder ob nicht lieber ein gegnerischer Stock weggeschossen werden soll.



Auch größere Gruppen können im Zollpackhof gemeinsam spielen: Bis zu drei Bahnen können parallel gemietet werden. Der Winter-Biergarten lädt zum anschließenden gemütlichen Ausklingen ein. Der Biergarten ist bis zum 16. Dezember geöffnet.