Eisstockschießen im BeachMitte

Termin noch nicht bekannt

Wintersport am Sandstrand - in Berlin ist nahezu alles möglich! Das BeachMitte verwandelt sich zur Weihnachtszeit in eine gemütliche Winteroase mit Urlaubsflair.

© Angela Rohde - stock.adobe.com

Mit leckerem Glühwein und mehreren Eisbahnen verspricht das BeachMitte gesellige Stunden für Eisstock-Fans. Ziel des Teamsports ist es, den eigenen Eisstock möglichst nah an die Daube gleiten zu lassen, wobei gegnerische Stöcke natürlich aus dem Weg geschossen werden dürfen.

Eisstockschießen für Gruppen Die Eisstockbahnen im BeachMitte sind nur für Gruppen ab 30 Personen buchbar. Diese können sich auf die exklusive Nutzung einer oder mehrerer Bahnen, eine professionelle Einweisung sowie eine richtige Siegerehrung freuen. Zudem wird eine kleine Fotodokumentation erstellt. Getränke- und Gastronomiepauschalen können hinzugebucht werden.

Auf einen Blick Winterspaß Eisstockschießen im BeachMitte 2022 Termine Noch nicht bekannt Spielzeiten Noch nicht bekannt Location BeachMitte Eintritt ca. 35 Euro pro Person Gruppengröße 30 bis 300 Personen

