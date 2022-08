Eisstockschießen am Schiffbauerdamm

Zwei Eisstock-Bahnen warten im Winter direkt an der Spree auf gutgelaunte Besucher:innen.

Die Location am Schiffbauerdamm punktet mit zentraler Lage direkt an der Spree und gemütlicher Weihnachtsmarkt-Atmosphäre. Wer das Spiel nicht kennt, erhält von den Teamguides eine entsprechende Einweisung. Das Spielfeld ist überdacht, sodass die Wintersportler:innen vor schlechtem Wetter geschützt werden und sich voll auf ihren nächsten Wurf konzentrieren können. Die Bahnen bestehen aus Kunsteis in Echteis-Qualität. Natürlich dürfen Glühwein, Punsch und heiße Schokolade nicht fehlen.