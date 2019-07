Auch in diesem Jahr findet das Biesdorfer Blütenfest rund um das Schloss Biesdorf in Marzahn-Hellersdorf statt. Auf Bühnen und Wiesen erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm.

Der Start des Blütenfestes ist traditionell am Vatertag, zu dem die ganze Familie eingeladen ist. Auf dem viertägigen Fest wird es Programm auf der Blütenfestbühne am Schloss, der Parkbühne, der böhmischen Festwiese und der Kinderwiese am Teehaus geben. Musik, Show und Kinderprogramm werden geboten. Für das leibliche Wohl sorgen kulinarische Spezialitäten und Weine im Weindorf.