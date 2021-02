Der Valentinstagsbrauch

Jedes Jahr überreichen sich Verliebte am 14. Februar kleine Aufmerksamkeiten, um zu zeigen, wie viel ihnen der jeweils andere bedeutet.

© dpa

Verbreitet herrscht die Ansicht, dass der Valentinstag lediglich eine Erfindung der Blumen- und Pralinenindustrie sei, um aus der Liebe einen Profit zu schlagen. Woher der Valentinsbrauch wirklich stammt, ist nach wie vor nicht ganz geklärt.

Der Mythos vom Bischof Valentin von Terni Nach christlicher Überlieferung hat der Valentinstag seinen Namen vom Bischof Valentin von Terni aus Rom. Dieser widersetzte sich dem Willen des Kaisers in Zeiten des Krieges, traute heimlich Paare und musste dafür am 14. Februar 268 den Märtyrertod sterben. Durch seine Taten soll die Verbindung zwischen dem Valentinstag und der Liebe entstanden sein. In seiner heutigen Form existiert der Tag der Liebenden, an dem Paare als Zeichen ihrer Liebe kleine Geschenke austauschen, in Deutschland erst seit Anfang der 1950er Jahre. Die häufigsten Geschenke sind nach wie vor Blumen, aber mittlerweile auch Pralinen, Valentinskarten, Parfums und Schmuck.

Stählerner Treueschwur Seit einiger Zeit lässt sich auch ein neuer Valentinstagstrend beobachten: Als Zeichen ihrer Liebe hängen Verliebte mit Gravuren versehene Vorhängeschlösser an Brückengeländer. Den Schlüssel werfen sie anschließend gemeinsam in den Fluss, um so die ewige Liebe zu symbolisieren. Dieser Brauch findet mittlerweile auf der ganzen Welt sogar das ganze Jahr über statt, doch gerade am Valentinstag kommen jährlich hunderte Schlösser als ein besonderes Geschenk hinzu.

