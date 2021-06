Sonnenzeichnen und Theaterspiel

Im Doppelworkshop von Young Arts lernen Kids zwischen 9 und 12 Jahren, wie sie mithilfe der Sonne zeichnen können und toben sich am Nachmittag kreativ aus.

Der Vormittag ist der Technik der Cyanotypie gewidmet. Dabei werden Papierblätter mit einer chemischen Mischung bestrichen und der Sonne ausgesetzt. Diese färbt das Blatt in einem statten Blauton. Indem die Workshop-Teilnehmerinnen verschiedene Gegenstände auf das Papier legen, gestalten sie fantasievolle blau-weiße Bilder.



Am Nachmittag stehen Spiele und Entspannung auf dem Programm. Die Kinder lernen, wie sie den Corona-Stress mit theatralischen Ausdrucksformen vertreiben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen Verpflegung für die Pausen und die Mittagszeit sowie eine Decke mitbringen. Young Arts Neukölln bietet in den Sommerferien weitere Workshops an.