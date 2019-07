Gaming-Woche im Medienzentrum Pankow

Auf die Mäuse, fertig, los! Eine Woche lang können Kinder ab zehn Jahren ihre Gaming-Fähigkeiten verbessern.

Ob Virtual-Reality-Games, Teamspiele oder klassisches Kräftemessen mit Maus und Konsole: Die Teilnehmer können eine breite Auswahl an Spielen ausprobieren und ihre Scores bei ihren Lieblings-Games jeden Tag ein bisschen verbessern.



Zum Abschluss der Gaming-Woche findet am Freitag, den 26. Juli ein kleines Turnier statt, bei dem jeder zeigen kann, wie viel er in den vergangenen fünf Tagen gelernt hat.