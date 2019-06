Tischlein deck dich im C/O Berlin

Ausgangspunkt ist die Ausstellung « Food for the eyes », welche die Veränderung der Food-Fotografie im Laufe der Jahre beleuchtet. Kinder erhalten einen umfassenden Einblick in die Welt der Essensrepräsentation in der Kunst - weit über Instagram hinaus. Anschließend heißt es: Selber machen. Dabei erforschen die Workshop-Teilnehmer, wie Nahrungsmittel möglichst spannend dargestellt und zum Leben erweckt werden. Mittels Stop-Motion-Technik lernen sie, kleinen Geschichte mit Gemüse und Obst als Protagonisten zu erzählen.Der Workshop wird von der freien Fotografin und Verlegerin Laura Braun und der freischaffenden Filmemacherin und Dramaturgin Nadja Höhfeld geleitet.