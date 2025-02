16. Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

Das viertägige Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Osterferien unter anderem die Sportarten Basketball, Tennis, Paddel-Tennis und Leichtathletik. Natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.



Die Füchse veranstalten in den Osterferien zwei Camps, die jeweils vier Tage lang dauern. Das erste Camp läuft vom 14. bis zum 17. April und das zweite vom 22. bis zum 25. April.