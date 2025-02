Fußballcamp in den Osterferien

In den Osterferien 2025 veranstaltet die Fußballferienschule Berlin-Brandenburg Fußballcamps für Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren. Die ganztägigen Camps finden auf dem Sportplatz Augustusstraße in Mitte und auf dem Sportplatz in der Körtestraße in Kreuzberg statt und bieten altersgerechtes Training mit lizenzierten Trainern.



Die Kinder müssen kein Mitglied in einem Fußballverein sein, um am Camp teilnehmen zu können. Alle Kinder, die gerne Fußball spielen, sind willkommen.



Es gibt zwei Camps, die jeweils vier Tage lang dauern. Das erste Camp läuft vom 14. bis zum 17. April und das zweite vom 22. bis zum 25. April