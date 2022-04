Osterferien-Ruderkurs für Kinder und Jugendliche

Der Märkische Ruderverein bietet Kindern und Jugendlichen in den Osterferien einen Schnupperkurs im Rudern an.

Täglich vier Stunden lang erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Grundzüge des Rudersports und der Bewegungsabläufe. Besonders im Vordergrund steht jedoch der gemeinsame Spaß am Wasser. Bei schlechtem Wetter verlegt sich die Action ins Bootshaus, in welchem auf dem Ruder-Ergometer trainiert wird.



Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren.