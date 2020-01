Schrott-Bots bauen: Wir sind Maker

Kreativität und Technik gehen bei dem Wochenkurs in der Klax Kreativwerkstatt Hand in Hand.

Kinder ab sechs Jahren stellen in diesem Ferienkurs lustige Roboter aus alltäglichen Materialien her. Mithilfe von Batterien und kleinen Motoren werden die Schrott-Bots in Bewegung versetzt: Je nach Design kraxeln, hoppeln, fahren oder zeichnen sie. Es steht den Teilnehmern frei, komplett analog oder mithilfe von PC oder Tablet ans Werk zu gehen.



Mittagsverpflegung, Getränke und Snacks sowie ein Gruppenausflug sind im Preis inklusive.