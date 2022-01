Osterfahrten für Familien mit der Parkeisenbahn

Im offenen Bahnwaggon mit historischen Lokomotiven durch den Volkspark Wuhlheide fahren: Die Parkeisenbahn hält am Badesee, am Bahnhof Wuhlheide, am Stadion und am Eichgestell. Im Park selber bietet sich ein Besuch des Haus Natur und Umwelt und des Kletterwaldes an.