Osterferien in Berlin
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
Alba Berlin und die Berliner Energieagentur (BEA) veranstalten in den Osterferien ein Basketballcamp für Mädchen. Die Teilnehmerinnen erleben dort intensive Trainingstage und spannende Wettkämpfe.
Mädchen von sieben bis elf Jahren können in den Osterferien erste Erfahrungen beim Basketball sammeln. Sie haben dort Gelegenheit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen sowie an spannenden Wettkämpfen teilzunehmen. Außerdem können sie ihr Wissen bei der "Energiesparrallye“ testen. Erfahrene Alba-Jugendcoaches begleiten die Mädchen während des Trainingscamps.
