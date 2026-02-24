Basketballcamp für Mädchen

30. März bis 2. April 2026

Basketball

Alba Berlin und die Berliner Energieagentur (BEA) veranstalten in den Osterferien ein Basketballcamp für Mädchen. Die Teilnehmerinnen erleben dort intensive Trainingstage und spannende Wettkämpfe.

Mädchen von sieben bis elf Jahren können in den Osterferien erste Erfahrungen beim Basketball sammeln. Sie haben dort Gelegenheit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen sowie an spannenden Wettkämpfen teilzunehmen. Außerdem können sie ihr Wissen bei der "Energiesparrallye“ testen. Erfahrene Alba-Jugendcoaches begleiten die Mädchen während des Trainingscamps.

Auf einen Blick

Ferienkurs
BEA-Kiezcamp Ostern 2026 - Mädchen
Location
Alba Berlin
Beginn
30. März 2026
Ende
2. April 2026
Eintritt
150 Euro, inklusive Mittagessen und Snacks
Infos und Anmeldung
www.bookwhen.com
Trainingszeiten
täglich von 9:15 bis 15:45 Uhr

Alba Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Cantianstr. 24
10437 Berlin

Verkehrsanbindungen

