Basketballcamp für Mädchen

Mädchen von sieben bis elf Jahren können in den Osterferien erste Erfahrungen beim Basketball sammeln. Sie haben dort Gelegenheit, ihre sportlichen Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen sowie an spannenden Wettkämpfen teilzunehmen. Außerdem können sie ihr Wissen bei der "Energiesparrallye“ testen. Erfahrene Alba-Jugendcoaches begleiten die Mädchen während des Trainingscamps.