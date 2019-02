Ferien-Kochkurs

Kinder von 6 bis 13 Jahren lernen von der Pike auf, ihre Lieblingsgerichte zu kochen.

Jeder Morgen startet mit der Besprechung des Tagesmenüs. Anschließend werden gemeinsam die notwendigen Lebensmittel eingekauft. Dann startet der erste Höhepunkt des Tages: Alle Teilnehmer kochen zusammen ein leckeres Mittagessen.



Die Nachmittage sind nach einer kleinen Pause für Spiel und Spaß reserviert. Je nach Wetter stehen Ausflüge in die Natur - etwa in den Streichelzoo, in den Park oder auf einen Kinderbauernhof - oder Indoor-Aktivitäten wie Museumsbesuche und kreatives Basteln auf dem Programm.