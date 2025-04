Osterzug der Historischen S-Bahn

Die Kombifahrt mit dem historischen Zug der Berliner S-Bahn dauert insgesamt 90 Minuten und führt durch die verschiedensten Kieze Berlins. Sie beginnt am Potsdamer Platz und führt zunächst über den Nordbahnhof und die Prenzlauer Allee zum Ostkreuz. Von dort geht es dann weiter nach Schöneweide. Dort können die Fahrgäste dann in die historische Straßenbahn oder in den historischen Doppeldeckerbus umsteigen und Richtung FEZ Wuhlheide weiterfahren. Die einfachen Fahrten von Schöneweide zurück zum Potsdamer Platz dauern rund 45 Minuten.