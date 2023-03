Auf der Suche nach dem Osterhasen

Das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin lädt am Ostersonntag zu einem Spaziergang durch den Grunewald ein, um nach dem Osterhasen Ausschau zu halten.

Zu einem Spaziergang durch den Grunewald lädt das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin am Ostersonntag ein. Die Teilnehmer:innen begeben sich auf die Suche nach dem Osterhasen und versuchen Pirschzeichen für die Anwesenheit von Meister Lampe und seinen Verwandten zu entdecken. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Start ist in der Teufelsseechaussee 22 in 14193 Berlin.