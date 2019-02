Die Oscars® 2019

24. Februar 2019

Die 91. Academy Awards werden am 25. Februar 2019 um um 02 Uhr Mitteleuropäische Zeit verliehen.

Die Kategorien Bereits zum 91. Mal finden die Oscars® 2019 statt. Der Oscar wird jährlich in derzeit über 30 verschiedenen Kategorien verliehen.



Die wichtigsten Kategorien sind:



Bester Film, Beste Schauspielerin, Bester Schauspieler, Beste Nebendarstellerin, Bester Nebendarsteller, Beste Regie, Bester fremdsprachiger Film, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bestes Originaldrehbuch, Bester animierter Spielfilm, Bester Dokumentarfilm, Bester Kurzfilm, Bester kurzer Dokumentarfilm, Bester animierter Kurzfilm, Beste Kamera, Beste Spezialeffekte, Bester Schnitt, Beste Filmmusik, Bester Filmsong, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung, Bestes Make-up, Bestes Kostümdesign, Bestes Produktionsdesign.



Die Oscar-Nominierungen 2019 wurden am Dienstag, 22. Januar 2019 verkündet.

Nominierungen 2019

Bester Film Nominiert für die Kategorie bester Film sind Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star is Born und Vice.

Bester Schauspieler Nominiert als beste Hauptdarsteller sind Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) und Viggo Mortensen (Green Book).

Bester Nebendarsteller Als beste Nebendarsteller wurden Mahershala Ali (Green Book), Adam Driver (BlacKkKlansman), Sam Elliott (A Star is Born), Richard E. Grant (Can you ever forgive me) und Sam Rockwell (Vice) nominiert.

Beste Schauspielerin Nominiert als beste Hauptdarstellerinnen sind Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (Die Frau des Nobelpreisträgers), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star is Born) und Melissa McCarthy (Can you ever forgive me).

Beste Nebendarstellerin Als beste Nebendarstellerinnen wurden Amy Adams (Vice), Marina de Tavira (Roma), Regina King (If Beale Street could talk), Emma Stone (The Favourite) und Rachel Weisz (The Favourite) nominiert.

Beste Regie Nominiert für die beste Regie sind Spike Lee (BlacKkKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War), Yorgos Lanthimos (The Favourite), Alfonso Cuarón (Roma) und Adam McKay (Vice).

