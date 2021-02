Türkische Schulen

In Berlin gibt es mittlerweile viele Schulen, die eine bilinguale Erziehung und Ausbildung anbieten. Türkische Muttersprachler haben so die Möglichkeit in ihrer Landessprache unterrichtet zu werden.

In der SESB lernen und leben die Schüler in zwei Mutter- und Partnersprachen, und zwar auf Deutsch und Türkisch. Das Konzept des interkulturellen, bilingualen Unterrichts wird, so wie es die Schüler aus der Aziz-Nesin-Grundschule gewohnt sind, in der Carl-von-Ossietzky-Schule fortgeführt. mehr