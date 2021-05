Russisches Kulturangebot

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Besucher müssen in Museen und Galerien einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Veranstaltungen sind nur im begrenzten Rahmen im Freien erlaubt. Weitere Informationen »

Einige Einrichtungen in Berlin bieten ein Kulturprogramm für russischsprachige Berliner.

© Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur

Das russische Haus in Berlin bietet ein abwechslungsreiches Angebot an Veranstaltungen. Ob Filme, Ausstellungen oder Theater, in den Räumen des Hauses wird viel geboten. Außerdem werden auch Sprachkurse angeboten. mehr