Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur

Das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur ist eine hundertprozentig staatliche Einrichtung der Russischen Föderation.

Das Russische Haus ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel die russische Sprache in Deutschland zu fördern. Gelegen in einem Filetstück der Stadt, an der feinen Französischen Straße in Mitte mit Edelboutiquen und Prachtkaufhäusern, verteilt es sich über 29.000 Quadratmeter auf sieben Geschossen. Für Veranstaltungen bietet das Russische Haus diverse Anlagen, wie zum Beispiel der Konzertsaal mit etwa 500 Sitzplätzen, das Filmtheater "Stadtmitte“ mit ca. 200 Sitzplätzen, vier Ausstellungsräume, einen Musiksalon, einen Bankettsaal sowie Berlins großes Foyer. Nach eigenen Angaben zählt das Haus jährlich bis zu 200.000 Besuchern.