Geisel verteidigt Vorgehen der Polizei am 1. Mai

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Montagmorgen das Vorgehen der Polizei bei Ausschreitungen am 1. Mai 2021 verteidigt.

«Es hat Abends bei dieser Demonstration vom Hermannplatz beginnend von Anfang an den Willen gegeben, gewalttätig zu sein», sagte er im RBB-Inforadio. Die Demonstranten seien dabei nicht gewillt gewesen, Abstände einzuhalten und die Corona-Auflagen zu erfüllen. Das Vorgehen der Polizei, an einer besonders engen Stelle zuzugreifen, sei eine Entscheidung des Polizeiführers gewesen. «Das kann man auswerten, aber ich habe auch was dagegen, wenn es jetzt 'zig Hobby-Polizeiführer gibt, die jetzt alle sagen, was sie besser gemacht hätten.» Ein späteres Zugreifen hätte nur in völliger Dunkelheit erfolgen können.