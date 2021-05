Tausende Demonstranten zum 1. Mai: Viel Polizei, friedliches Treiben

Die Polizei war bereits am Nachmittag mit einem großen Aufgebot in Kreuzberg vertreten. In langen Reihen parkten die Mannschaftswagen. Ein Polizeihubschrauber flog über den Kiez. Trotz Corona-Beschränkungen und geschlossener Kneipen waren tausende Menschen zwischen Görlitzer Park und Kottbusser Tor unterwegs. Vor Eisdielen, Imbissen und Spätis bildeten sich zum Teil lange Schlangen. An den Eingängen zum Park kontrollierten Parkwächter mit gelben Westen im Auftrag des Bezirks das Verbot von Glasflaschen.