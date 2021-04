Demonstrationen bereits am Vorabend des 1. Mai

Die Demonstrationen zum 1. Mai in Berlin beginnen schon an diesem Freitagabend, dem Vorabend des Feiertags. Ab 17.00 Uhr ziehen linke und linksradikale Gruppen durch den Wedding - vom Leopoldplatz vom S-Bahnhof Gesundbrunnen.

Gegner von Corona-Regeln ziehen durch Lichtenberg

Am Samstag geht es dann weiter mit einer ganzen Reihe von Demonstrationen: vom Gewerkschaftsbund DGB am Vormittag in Mitte über Gegner von Corona-Regeln mittags in Lichtenberg, eine Satire- und Spaß-Demonstration am Nachmittag in Grunewald bis zur üblichen großen linksradikalen Demonstration am Abend in Neukölln und Kreuzberg.