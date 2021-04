Mehr als 5000 Polizisten am 1. Mai in Berlin im Einsatz

Am 1. Mai sind in Berlin vor allem wegen der vielen Demonstrationen mehr als 5000 Polizisten im Einsatz.

Für die Polizei sei der 1. Mai in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, weil zu der üblichen großen Demonstration linker Gruppen am Abend in Kreuzberg auch eine Demonstration sogenannter Corona-Querdenker am Nachmittag sowie die nächtliche Ausgangssperre wegen des Corona-Infektionsschutzes käme, hieß es. Zu der linken und linksradikalen «Demonstration zum revolutionären 1. Mai», die ab 18.00 Uhr vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen will, erwartet die Polizei bis zu 10 000 Teilnehmer.