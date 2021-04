1. Mai in diesem Jahr besondere Herausforderung für die Polizei

Der 1. Mai ist für die Berliner Polizei in diesem Jahr eine neue und besondere Herausforderung.

«Das wird ein sehr besonderer 1. Mai, der uns auch auf die Probe stellen wird», sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am 29. April 2021 der Deutschen Presse-Agentur. An dem Tag werde es nicht nur die übliche große Demonstration linker Gruppen am Abend in Kreuzberg geben, sondern auch eine angekündigte Demonstration sogenannter Corona-Querdenker am Nachmittag sowie die nächtliche Ausgangssperre wegen des Corona-Infektionsschutzes.