Polizei: Notfalls Wasserwerfer gegen «Querdenker» am 1. Mai

Die Berliner Polizei bereitet sich wegen der vielen Demonstrationen am 1. Mai auf einen Großeinsatz mit mehreren tausend Einsatzkräften vor.

Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik der «Berliner Morgenpost» am 29. April 2021. Bei einer angekündigten Demonstration von «Querdenkern» gegen die Corona-Gesetze in Lichtenberg könnten «im schlimmsten aller Fälle» sogar Wasserwerfer eingesetzt werden, «damit die Menschen sich schnellstmöglich verteilen».

Weniger Unterstützung aus anderen Bundesländern

Insgesamt stünden bislang 36 Polizei-Hundertschaften bereit, sagte Slowik. Das wären zwischen 3000 und 4000 Polizisten, weil die Hundertschaften nicht alle zwingend aus 100 Polizisten bestehen. Slowik sagte weiter, man habe auch die übliche Unterstützung aus den anderen Bundesländern und von der Bundespolizei angefordert. Das sei in diesem Jahr aber «schwierig» wegen zahlreicher weiterer Demonstrationen, etwa von Linksradikalen in Hamburg und Leipzig sowie «Querdenkern» in München und Oldenburg. «Wir werden daher in diesem Jahr nicht so viel Unterstützung erfahren, wie sonst.»