1. Mai: Vormittag in Berlin laut Polizei ruhig

Ein Hubschrauber fliege über Friedrichshain, um die Lage aus der Luft zu beurteilen. Das sei aber am 1. Mai in Berlin nichts Ungewöhnliches, um Proteste zu beobachten. Ein Großaufgebot der Polizei soll an dem Feiertag die Corona-Einschränkungen in der Hauptstadt durchsetzen und größere Menschenansammlungen auflösen. Am Abend könnte es mit der Ruhe vorbei sein: Ab 18.00 Uhr sind laut Ankündigung im Internet viele kleine Proteste in Kreuzberg geplant, später sollen Feuerwerke gezündet werden.