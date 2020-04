Innensenator zum 1. Mai: Polizei konsequent und mit Augenmaß

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sieht die Hauptstadt-Polizei für den 1. Mai gut aufgestellt.

In diesem Jahr gehe es angesichts der Corona-Pandemie zuerst darum, den Infektionsschutz durchzusetzen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag (30. April 2020) im Abgeordnetenhaus. Nicht genehmigte Versammlungen würden konsequent aufgelöst, bekräftigte der SPD-Politiker.

Die Polizei werde mit Augenmaß vorgehen, «sie wird verhältnismäßig vorgehen, aber sie wird auch konsequent vorgehen», so der Senator. Bereits zuvor sagte er im RBB-Inforadio, die Politik der ausgestreckten Hand und Deeskalation durch die Polizei werde «diesmal nicht so einfach funktionieren». Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen sei derzeit eine Straftat.