Feuerwehr befürchtet Übergriffe am 1. Mai

«In der Vergangenheit kam es rund um den 1. Mai - ähnlich wie an Silvester - zu Übergriffen gegen Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei», teilte die Feuerwehr am 30. April 2020 mit. Trotz der Absage vieler Veranstaltungen in diesem Jahr wegen der Corona-Risiken seien Übergriffe auf Einsatzkräfte nicht auszuschließen. Die Feuerwehrleute seien aufgefordert worden, auf ihren Eigenschutz zu achten. Alle Angriffe, Beleidigungen und Behinderungen würden genau dokumentiert und angezeigt.