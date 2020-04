Aufrufe zu 1. Mai-Demonstrationen

Zehn Tage vor dem 1. Mai ist es weiterhin unklar, wie die linksradikale Szene mit dem Verbot der üblichen großen Demonstration in Kreuzberg oder den Nachbarkiezen umgeht.

Allerdings häufen sich die Hinweise, dass der Feiertag trotz der Corona-Regeln nicht ohne Kundgebungen und Protestaktionen ablaufen wird. Im Internet finden sich zahlreiche Aufrufe für verschiedene Städte. Auf der linksradikalen Seite Indymedia heißt es, in ganz Deutschland seien «Spontandemonstrationen, Autokorsos und Flashmobs» sowie andere unangemeldete Proteste angekündigt. «Illegal, legal, scheißegal: Ob unangemeldet oder angemeldet - in Berlin und bundesweit wird am (Revolutionären) 1. Mai protestiert + demonstriert».

«Achtet bei euren Aktionen auf den Mindestabstand, tragt Handschuhe und vermummt euch.»

Die Initiatoren der üblichen großen linksradikalen Demonstration am Abend des 1. Mai in Berlin wollen am nächsten Montag (27. April 2020) ihre Pläne vorstellen, wie sie ankündigten. Über mögliche Aktionen sei im Bündnis der vorbereitenden Gruppen bereits ausführlich diskutiert worden. «Unabhängig davon, welche Art von Protestform es am Abend des 1. Mai geben wird, rufen wir dazu auf, am 30. April und am 1. Mai dezentral aktiv zu werden», schreiben sie. Und fügen hinzu: «Achtet bei euren Aktionen auf den Mindestabstand, tragt Handschuhe und vermummt euch.»